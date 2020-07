Prefeitura realiza cadastro e recadastramentoemergencial de cultura em Glória do Goitá

A Prefeitura de Glória do Goitá através da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes juntamente com o Conselho Municipal de Cultura deu início ao recadastramento e cadastro cultural de pessoas e entidades do município.

Os interessados devem se dirigir ao Departamento de Cultura, Esportes e Eventos no Centro Pedagógico Professora Dalva de Oliveira, bairro Nova Glória das 08h às 13h, para realizar o cadastro para novas pessoas e o recadastramento atualização dos dados. As inscrições se encerram no próximo dia 20 de Julho.

Documentos necessários: (Pessoa física) CPF, RG, comprovante de residência. (Entidades) CNPJ, Estatuto Social, Ata de posse e comprovante de endereço.

Público alvo: Produtores culturais, trabalhadores da cultura, associações, entidades culturais, artistas, artesãos, repentistas, poetas, emboladores, mestres, pessoas da cultura em geral.