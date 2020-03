Prefeito aguarda internado resultado do teste para Covid-19

O prefeito de Nazaré da Mata, Inácio Manoel do Nascimento (Nino), 72 anos, encontra-se internado em um hospital particular, no Recife, aguardando resultado de um teste para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo a Secretária de Saúde do município, Vera Dantas, ele foi a uma unidade de saúde neste sábado (28) e mesmo sem indicação médica pediu para fazer o teste.

“Desde janeiro ele vinha sentindo desconforto pulmonar, mas recentemente fez uma série de exames e não foi identificado nada de anormal. Os médicos também descartaram a possibilidade de ser o novo coronavírus, mas o prefeito achou prudente fazer o teste para descartar qualquer dúvida”, disse Vera Dantas, por telefone.

“Ele (o pai) está aguardando o exame, mas está bem, sendo medicado. Agora é orar, entregar nas mãos de Deus que vai dá tudo certo”, disse o filho do prefeito, Tarcísio Nascimento.

Ainda de acordo com a secretária, os médicos informaram que o prefeito passou a noite bem e não teve piora no quadro clínico.

