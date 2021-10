Prefeito de Condado anuncia que agência do Banco do Brasil do município voltará às atividades

O prefeito do município de Condado, Antônio Cassiano, informou através de suas redes sociais que a agência do Banco do Brasil no município irá voltar às atividades, em fevereiro de 2022.

Para uma maior rapidez na conclusão das obras, o prefeito informou que esteve reunido na segunda-feira, 4 de outubro, com o deputado federal Silvio Costa Filho, o secretário executivo de desenvolvimento urbano e habitação de Pernambuco, Samuel Andrade, e o presidente da Câmara Municipal do município, Vavá, para juntos visitar a superintendente do Banco do Brasil no Estado Ana Paula Matos, com o gerente Luciano Morais e o gerente de negócios Bruno da Cunha.

