Prefeito de Limoeiro cancela São João

Por conta do cenário de pandemia do coronavírus, várias medidas preventivas estão sendo tomadas pelo poder público em todas as esferas. No município de Limoeiro, além das precauções para que o vírus não seja transmitido, o prefeito João Luís também começou a tomar decisões no setor de eventos. Em contato com a Rádio Jornal Limoeiro, ele anunciou o cancelamento do São João 2020.

O prefeito disse que o valor programado para ser destinado ao evento junino aportará para ações nas áreas da saúde e do social. Nos últimos anos, o São João de Limoeiro vem sendo realizado no Parque de Exposições de Animais Dr. Emídio Cavalcanti e, por conta das atrações, tornou-se um dos principais eventos do período no Estado. João falou ainda que o “Polo da Rua da Alegria”, voltado às manifestações culturais, também deverá ser cancelado.

Sobre esse polo, ele poderá mudar de ideia se, nos meses de abril e maio, os casos da doença diminuírem e o Governo do Estado sinalizar apoio. Caso contrário, a programação da Rua da Alegria não será realizada. O gestor também comentou sobre medidas de apoio aos estudantes da rede municipal e mototaxistas. Na tarde desta sexta (27), ele divulgará como os kits de merenda e as cestas básicas serão entregues, respectivamente.

Fonte: Bolg do Agreste

Foto: Prefeitura de Limoeiro/Divulgação