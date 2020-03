Prefeito de Nazaré da Mata testa negativo para Covid-19

O prefeito de Nazaré da Mata, Inácio Manoel do Nascimento (Nino), 65 anos, testou negativo para o COVID-19. O resultado do exame foi divulgado na manhã desta segunda- fiera (30).

O gestor estava internado, desde o último sábado (28), em um hospital particular, no Recife, aguardando resultado do teste.

Nino já recebeu alta médica e está se dirigindo a Nazaré da Mata onde permanecerá aos cuidados da sua família. Assim que restabelecer a sua saúde ele retoma as atividades administrativas.

*Foto: Arquivo TV Diariamente