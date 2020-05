Prefeito de Toritama alerta a população contra as fake news e anuncia chegada de novas viaturas

Presente nas duas rádios comunitárias de Toritama, concedendo as entrevistas semanais, o Prefeito de Toritama, Edilson Tavares, alertou a população sobre a recorrência de notícias falsas, sobre a pandemia de Covid-19, que circulam nas redes sociais. Edilson Tavares também comemorou a chegada, para próxima semana, de 03 novas viaturas para a Guarda Civil Municipal.

Edilson Tavares classificou como absurdo os comentários compartilhados nas redes sociais, que acusam a Secretaria de Saúde de “esconder ou estocar” os casos positivos de Covid-19 de toritamenses. Ele lembrou a divulgação diária do Boletim Covid-19, como um esforço do Município para informar a população, sobre a evolução da pandemia no município. Esclareceu que nem todos os testes são realizados pela rede pública de saúde, haja vista que pessoas recorrem à rede de saúde privada, o que, segundo o Edilson leva um tempo até a Secretaria Municipal de Saúde ser notificada do novo caso positivo de um toritamense.

Ao falar sobre como ficarão as aulas da rede municipal de ensino, dado a suspensão das aulas, Edilson Tavares explicou que as escolas municipais vão antecipar o recesso escolar, assim como fez o Governo do Estado.

Um anunciou comemorado pelo Prefeito Edilson, durante as entrevistas foi a confirmação da chegada de 03 novas viaturas, para equipar a Guarda Civil Municipal. De acordo com Edilson Tavares, os veículos serão utilizados em rondas 24 horas e a população terá a seu dispor, um serviço de teleatendimento, uma providencia que vai otimizar a segurança pública no município.

Foto: Reprodução