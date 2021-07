Prefeito do Condado participa de reunião com os representantes do Google for Education

O prefeito do município do Condado, Antônio Cassiano, juntamente com a Secretária de Educação e o Secretário de Ações de Governo, participaram de uma importante reunião com os representantes do Google for Education.

A parceria entre a empresa e o município visa desenvolver projetos educacionais de inovação tecnológica para a rede municipal de Educação.

Trata-se de uma iniciativa que visa tornar as aulas remotas, mais funcionais e atrativas e assim ajudar as escolas, professores e estudantes a superarem os desafios durante e depois da pandemia do Covid-19.

Preocupado com a educação das crianças condadenses, o prefeito Cassiano segue em busca de alternativas para beneficiar e ajudar no desenvolvimento do ensino educacional do município.