Prefeitos do Polo de Confecções destacam potencial para produção de máscaras

Os prefeitos de Santa Cruz do Capibaribe, Edson Vieira (PSDB), e de Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo (PSD), destacam o potencial que o Polo de Confecções de Pernambuco tem para a produção de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), a exemplo das máscaras, o que poderá alavancar a economia local.

Em Toritama, outro município que faz parte do Polo de Confecções, há expectativa de que o setor volte a funcionar e assim dar assistência à população para que os efeitos do novo Coronavírus sejam amenizados.

Hilário Paulo parabenizou a deputada estadual Alessandra Vieira (PSDB) e o prefeito Edson Vieira, que encamparam a ideia de fazer com que a região do Polo de Confecções possa produzir máscaras e outros equipamentos de proteção neste momento.

“Principalmente neste momento difícil, em que as pessoas têm a recomendação de ficarem em casa, e mesmo assim ele (Edson Vieira) encontrou a alternativa de estar ajudando a população, os pequenos produtores de confecções aqui do Polo e também ajudando o país”, afirmou Hilário Paulo em entrevista concedida ao programa Cidade em Foco.

Já Edson Vieira destacou a importância da presença de governantes equilibrados, que possam fazer as escolhas corretas, neste momento de dificuldades. “Tempos difíceis estão vindo. Estão chegando, e se não tiver pessoas equilibradas, com senso humano a frente, as coisas pioram. Acredito que nós estamos tomando a decisão certa”, afirmou.

Foto: PE Mais