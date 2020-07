Prefeitura antecipa o pagamento de 50% do 13º salário em Lagoa do Carro

A Prefeitura de Lagoa do Carro anunciou na última quarta (15), a antecipação de 50% do décimo terceiro dos funcionários efetivos da educação (Merendeiras, Seguranças, Motoristas e etc).

Para os professores foi anunciado o pagamento do retroativo do Fundeb. De acordo com a gestão municipal essa é uma forma de “valorizar esses profissionais fundamentais para o futuro de nossa cidade”.

O município de Lagoa do Carro, a exemplo de outras na Mata Norte, sofreu impactos financeiros com a crise do novo coronavírus e a decisão para antecipação de 50% d 13º dos servidores municipais, deve estimular a economia.

A cidade apresenta um total de 52 caso confirmados da doença, além de registrar 10 óbitos em decorrência da COVID-19, e 38 pacientes recuperados.