Prefeitura de Araçoiaba inscreve para concurso com 370 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

A Prefeitura de Araçoiaba, no Grande Recife, abriu inscrições para um concurso público com 370 vagas para cargos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários são de até R$ 7,5 mil. As inscrições estão abertas até 31 de março de 2020.

De acordo com o edital do concurso, disponível no site da banca organizadora, estão garantidas vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Para se inscrever, o candidato deve preencher a ficha de inscrição online e imprimir o boleto para pagamento da taxa. O valor é de R$ 80 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para os cargos de níveis médio e técnico e R$ 120 para cargos de nível superior.

Do total de vagas, há 142 para candidatos de nível fundamental, 114 para nível médio, 31 para técnicos e outras 83 para o nível superior. Há oportunidades em áreas como as de serviços, saúde e educação.

Os candidatos devem ser submetidos a provas objetivas e, em alguns casos, teste de aptidão física e prova de títulos. As provas objetivas estão previstas para o dia 19 de abril. A previsão é de que o resultado final do concurso seja divulgado no dia 30 de maio.

Cargos de nível fundamental:

Auxiliar de eletricista

Auxiliar de mecânico (a) automotivo (a)

Auxiliar de mecânico (a) eletricista

Auxiliar de serviços gerais

Coveiro (a)

Cozinheiro (a)

Gari

Merendeiro (a)

Motorista – categoria “a/b”

Motorista – categoria “d/e”

Operador (a) de máquinas

Servente

Vigia

Cargos de nível médio:

Agente comunitário (a) de saúde

Agente de endemias

Agente de monitoramento

Auxiliar administrativo (a)

Auxiliar de farmácia

Auxiliar de saúde bucal

Condutor (a)/socorrista

Encanador (a)

Encanador (a) de rede de esgoto

Fiscal ambiental

Fiscal de vigilância agropecuária

Guarda municipal

Guarda patrimonial

Recepcionista

Cargos de nível técnico:

Eletricista (predial e industrial)

Fiscal de obra

Mecânico (a) automotivo (a)

Mecânico (a) eletricista

Supervisor (a) de instalações elétricas e manutenção

Técnico (a) agropecuário (a)

Técnico (a) ambiental

Técnico (a) de enfermagem

Técnico (a) em informática

Técnico (a) em segurança do trabalho

Cargos de nível superior:

Assistente social

Contador (a)

Enfermeiro (a) – USF

Enfermeiro (a) analista em saúde

Enfermeiro (a) plantonista

Engenheiro (a) ambiental

Engenheiro (a) civil

Engenheiro (a) eletricista

Fisioterapeuta

Médico (a) plantonista

Nutricionista

Professor (a) de ens. Fundamental anos iniciais do 1º ao 5º ano

Professor (a) de educação infantil

Professor (a) do ensino fundamental anos finais / 6º ao 9º ano – biologia

Professor (a) do ensino fundamental do 1º ao 9º ano – educação física

Professor (a) do ensino fundamental anos finais / 6º ao 9º ano – geografia

Professor (a) do ensino fundamental anos finais / 6º ao 9º ano – história

Professor (a) do ensino fundamental anos finais / 6º ao 9º ano – língua inglesa

Professor (a) do ensino fundamental anos finais / 6º ao 9º ano – língua portuguesa

Professor (a) do ensino fundamental anos finais / 6º ao 9º ano – matemática

Professor (a) intérprete – libras/letras

Psicólogo (a)

Terapeuta ocupacional