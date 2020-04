Prefeitura de Feira Nova promove sanitização para conter Coronavírus

Durante o dia hoje (16/04), a Prefeitura de Feira Nova promoveu uma ação de sanitização (higiene) no Hospital Municipal Josefa Eusébia da Rocha, em todas as UBS’s e demais unidades de saúde, a exemplo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e da Casa da Fisioterapia.

O mesmo serviço emergencial foi realizado na sede da Prefeitura e na Secretaria Municipal de Assistência Social, além dos carros do serviço público municipal. “Os veículos circulam muito, e é preciso fazer essa higienização para oferecer mais segurança aos feiranovenses”, explicou o secretário de Administração e Finanças de Feira Nova, Valter Cruz.

Primeiros casos

Os dois primeiros casos positivos para o novo Coronavírus foram confirmados na tarde desta quinta-feira (16). A informação foi divulgada através de nota emitida pela Secretaria Municipal de Saúde. Os dois pacientes são profissionais da saúde municipal e, a partir dos primeiros sintomas, foram afastados das atividades e colocados em isolamento domiciliar.

A cidade ainda tem um caso sendo investigado, dois descartados, 36 pacientes em isolamento domiciliar e 51 recuperados da síndrome gripal.

Foto: Reprodução