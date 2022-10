Prefeitura de Feira Nova tem concurso com 170 vagas e salários de até R$ 8 mil

A Prefeitura de Feira Nova, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, lançou um concurso com 170 vagas, com salários que variam entre R$ 1.212 e R$ 8 mil. Além desses aprovados, a seleção também formará um cadastro de reserva para o município.

As inscrições começam na segunda-feira (10) e podem ser feitas pelo site da Fundação Vale do Piauí (Funvapi), que organiza o certame, até às 23h59 do dia 6 de novembro.

O valor da inscrição é de R$ 60 para os cargos de nível fundamental, R$ 70 para os de nível médio e R$ 100 para os que exigem ensino superior. Cinco por cento das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência.

As provas serão realizadas na cidade de Feira Nova, nos dias 11 e 18 de dezembro, segundo o edital. A primeira data será para quem concorre a um cargo de ensino fundamental, das 8h às 12h, e de ensino médio, das 14h às 18h.

No segundo dia, serão realizadas as provas para os cargos de professor, das 8h às 12h, e para os demais cargos de ensino superior, das 14h às 18h. Em todos os casos, os portões abrirão uma hora antes do início da prova.

Confira, abaixo, a divisão de cargos por nível de escolaridade:

Ensino fundamental:

Auxiliar de Consultório Dentário ACD – 4 vagas

Auxiliar de Serviços Gerais – 16 vagas

Coveiro – 1 vaga

Guarda Municipal – 8 vagas

Motorista Categorias B e C – 5 vagas

Motorista Categorias D e E – 5 vagas

Ensino médio:

Agente de Trânsito – 3 vagas

Agente de Vigilância Sanitária – 3 vagas

Atendente PSF – 3 vagas

Auxiliar Administrativo – 2 vagas

Auxiliar de Farmácia – 4 vagas

Auxiliar de Secretaria – 6 vagas

Fiscal de Tributos – 1 vaga

Técnico Administrativo Educacional – 1 vaga

Ensino técnico ou magistério:

Técnico de Laboratório – 1 vaga

Técnico em Enfermagem – 8 vagas

Técnico em Enfermagem PSF – 5 vagas

Professor Educação Infantil – 15 vagas

Professor 1º ao 5º ano – 15 vagas

Ensino superior:

Assistente Social – 1 vaga

Biomédico – 1 vaga

Contador – 1 vaga

Educador Físico – 1 vaga

Enfermeiro Classificação de Risco – 3 vagas

Enfermeiro PSF – 5 vagas

Enfermeiro Plantonista – 4 vagas

Farmacêutico – 1 vaga

Fisioterapeuta – 1 vaga

Inspetor Sanitário – 1 vaga

Médico Anestesista – 1 vaga

Médico Cirurgião – 1 vaga

Médico Clínico Geral PSF – 4 vagas

Médico Ginecologista – 1 vaga

Médio Pediatra – 1 vaga

Médio Plantonista – 5 vagas

Médico Psiquiatra – 1 vaga

Médico Veterinário – 1 vaga

Nutricionista – 1 vaga

Nutricionista Educacional – 1 vaga

Odontólogo PSF – 9 vagas

Professor 6º ao 9º ano – Língua Portuguesa – 5 vagas

Professor 6º ao 9º ano – Matemática – 4 vagas

Professor 6º ao 9º ano – História – 1 vaga

Professor 6º ao 9º ano – Educação Física – 4 vagas

Psicólogo – 2 vagas

Psicólogo Educacional – 1 vaga

Psicopedagogo – 1 vaga

Sanitarista – 1 vaga

Técnico em Controle Interno – 1 vaga