Prefeitura de Glória do Goitá publica decreto de novas medidas contra o novo coronavírusa COVID-19

A Prefeitura de Glória do Goitá publicou, na última terça- feira (28), o Decreto Municipal Nº 016, em consonância com o Decreto Estadual Nº 48.969, de 23 de abril de 2020.

O documento recomenda o uso de máscara, mesmo que artesanal, pela população em geral, no território do Município de Gloria do Goitá, notadamente pelas pessoas que tenham de sair de casa e circular pelas vias públicas para exercer atividades ou adquirir produtos ou serviços essenciais. A medida se estende para os servidores de órgãos públicos municipais e os estabelecimentos privados, que estejam autorizados a funcionar de forma presencial.

Sobre a Feira Livre fica recomendado a não circulação de crianças no âmbito da feira, bem como os idosos e as pessoas que se enquadrem no grupo de risco. Os feirantes também precisarão disponibilizar álcool (70%) nas barracas para que os feirantes e fregueses efetuem a limpeza das mãos, usar equipamentos de proteção individual ou máscaras faciais.

A cidade de Glória do Goitá registra um total de 9 casos confirmados, desses 04 óbitos e 05 pacientes que obtiveram a cura clínica da COVID-19.

Confira na íntegra as recomendações: