Prefeitura de Glória do Goitá realiza cadastramento de algumas categorias para recebimento de cesta básica

A Prefeitura Municipal de Glória do Goitá através da Secretaria de Políticas Sociais, Desenvolvimento, Trabalho e Juventudes, deu início nesta quarta-feira (15), e segue até o dia 17 de abril o cadastramento dos taxistas, mototaxistas, motoboys, motoristas e cobradores de transporte alternativo para receberem o benefício social, ou seja, cesta básica. Os trabalhadores em transportes de passageiros tiveram a sua renda família afetada diretamente pela Pandemia Mundial do Coronavírus.

O cadastramento está sendo realizado na Sede da Secretaria, localizada na Rua Cleto Campelo nº 160, Centro de Glória do Goitá, nos horários agendados de acordo com mês de aniversário de cada profissional.

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência e NIS neste caso é (opcional).

A secretária de Políticas Sociais, Fernanda Paes, ressalta a importância de todos obedecerem ao cronograma de agendamento. “Pedimos encarecidamente que obedeçam às datas e horários evitando assim, aglomerações”, ressalta Fernanda Paes.

A secretária disse ainda que os atendimentos são realizados individualmente por ordem de chegada e a espera se dará na área externa da Secretaria, mantendo a distância social.

De acordo com a Secretaria neste primeiro dia foram realizados 61 cadastros.

DATA DE AGENDAMENTO DE ACORDO COM O MÊS DE ANIVERSÁRIO DE CADA PROFISSIONAL



QUARTA FEIRA 15/04/2020

Janeiro: das 07h00 às 08h00

Fevereiro: das 08h00 às 09h30

Março: das 10h00 às 11h30

Abril: das 12h00 às 13h00



QUINTA FEIRA 16/04/2020

Maio: das 07h00 às 08h00

Junho: das 08h00 às 09h30

Julho: das 10h00 às 11h30

Agosto: das 12h00 às 13h00



SEXTA FEIRA 17/04/2020

Setembro: das 07h00 às 08h00

Outubro: das 08h00 às 09h30

Novembro: das 10h00 às 11h30

Dezembro: das 12h00 às 13h00