Prefeitura de Goiana inaugura unidade básica de saúde em Barra de Catuama

A prefeitura de Goiana, através da Secretaria de Saúde e com apoio da Secretaria de Obras, inaugurou, no distrito de Barra de Catuama, às 15h, a Unidade Básica de Saúde – Osvaldo Rabelo Filho, oferecendo atendimento médico gratuito à população e que começou a funcionar hoje, dia 1° de agosto.

A construção da Unidade Básica de Saúde foi realizada com o objetivo de promover saúde e melhorar a qualidade de vida da população. O valor do investimento da obra foi de R$ 696.266.31 (seiscentos e noventa e seis mil e duzentos e sessenta e seis reais e trinta centavos).

De acordo com o prefeito, Eduardo Honório, a UBS é uma obra importate para toda população. “Estou emocionado por essa conquista para o município de Goiana na área da saúde pública. Essa Unidade Básica representa o sonho de todos nós. Tenho que agradecer a Deus e à população”, comentou.

A UBS – Osvaldo Rabelo Filho tem uma equipe médica especializada em saúde da família, sendo formada por médicos (Clínico Geral), odontólogo (Cirurgião Dentista), enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliar de saúde bucal e limpeza, agentes comunitários de saúde. Com os profissionais necessários para fazer os atendimentos médicos, odontológicos, domiciliares e curativos, além de vacinação, nebulização e serviço de ambulância (24h), disponíveis para toda a população.

Essa nova Unidade Básica de Saúde é essencial de acordo com a Secretária de Saúde, Licía Maciel. “Garantir a ampliação do serviço de saúde oferecido pelo município é a nossa prioridade, assim como saúde de qualidade para população”, comentou.

Quem deseja utilizar os serviços precisa comparecer na Unidade Básica de Saúde, localizada na rua Alto da Mangueira n°34, no horário de funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 16h. Para ser atendido é necessário levar o cartão do SUS e documentos de identificação.

Para Nívea Maria, marisqueira, a Unidade Básica é motivo de comemoração. “Fico feliz pela Unidade Basica de Saúde. Não vou precisar viajar até Goiana procurando atendimento”, disse.

A inauguração teve a participação da banda Curica e da Associação de Dança de Pontas de Pedra. O evento contou com a presença do prefeito Eduardo Honório, da primeira-dama Maria das Neves, dos secretários municipais, do chefe de gabinete, do presidente da Agência de Desenvolvimento de Goiana, da presidente da Autarquia de Ensino Superior e representantes do Poder Legislativo Municipal.