Prefeitura de Goiana intensifica ações nas praias contra a COVID-19

O final de semana foi de ação conjunta nas praias de Goiana para orientar banhistas e comerciantes no combate ao novo coronavírus. A ideia é que todas as medidas de segurança sejam mantidas e respeitadas, a exemplo do distanciamento social, da higiene das mãos e superfícies de contato e do uso obrigatório de máscara, cobrindo a boca e o nariz.

Nos dias 9 e 10 de janeiro, equipes da Vigilância Sanitária e de diversas Secretarias, com o apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar de Pernambuco circularam em todo o litoral goianense com esse trabalho de conscientização da população. Houve distribuição de álcool em gel, carro de som divulgando medidas preventivas e visita aos bares, barracas e restaurantes da orla. “É preciso que cada um faça a sua parte e que as pessoas não relaxem em seus cuidados. A pandemia ainda não acabou”, destacou Margareth Gomes, diretora da Vigilância Sanitária de Goiana.

As ações de prevenção e fiscalização nas praias continuam durante todo o verão. A Prefeitura de Goiana espera que a população participe desse processo contra o vírus e que todos se previnam. No último dia 6, para coibir aglomerações nas praias, foi publicado o decreto municipal n.° 04/2021 que restringe o funcionamento dos estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes, lanchonetes e similares até às 22h e proíbe o funcionamento de equipamentos de som automotivos, popularmente conhecidos como paredões de som nas vias, praças, praias e demais logradouros públicos de Goiana.