Prefeitura de Goiana realiza entrega de sementes de milho híbrido aos agricultores da cidade

Para incentivar o plantio e enriquecer a safra do milho para o período junino, a prefeitura de Goiana, por meio da Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, realizou a entrega de 800 kg de sementes de milho híbrido aos pequenos produtores e agricultores familiares da zona rural do município.

A entrega aos representantes de associações dos agricultores ocorreu com a presença do prefeito Eduardo Honório e do secretário Aristeu Alves. Além das sementes, a prefeitura também vai disponibilizar serviço de aração de terra, para garantir a fertilidade do solo e assegurar uma boa colheita.