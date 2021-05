Prefeitura de Goiana recebe aparelhos de raio- x doados pela e EPIs doados pela KLABIN

A entrega de todos os materiais foi feita na última sexta-feira (30) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Deputado Osvaldo Rabelo, transformada em hospital de campanha para atendimento e tratamento de pacientes com covid-19, desde o início desse ano, por conta do aumento de casos da doença no município e do fechamento da Unidade de Atenção Especializada (UPA-E) do governo do Estado de Pernambuco.

Resultado de uma parceria firmada com o município desde o ano passado, a Klabin, que é uma indústria produtora e exportadora de papéis para embalagens instalada em Goiana, vem sempre mantendo o diálogo com o prefeito Eduardo Honório, contribuindo com a saúde da cidade. “É muito bom ter parceiro e trabalhar unido para o bem do nosso povo. Essa é uma parceria que salva vidas”, declarou o prefeito.

Para o gerente industrial da Klabin, Marney Tenório, essa doação se faz num momento muito necessário de enfrentamento da pandemia. A secretária de Saúde de Goiana, Nádia Virgínia também destacou a sensibilidade da empresa em relação à saúde da população da cidade. “Nossos pacientes não precisarão mais se deslocar para o Recife para fazer exames de raio-x”, disse.

Além do aparelho de raio-x, também foram doados kits hospitalares com máscaras faciais e luvas que serão utilizadas pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus.

O vice-prefeito e secretário municipal de Educação e Inovação, Fernando Veloso, aproveitou a ocasião da entrega para parabenizar os envolvidos e frisou o quanto é importante a gestão ter abertura com essas grandes corporações. “Quem ganha é a população e assim, Goiana avança cada vez mais”.

Com o material doado, a UPA estará, nos próximos dias, preparando a sala da unidade com a instalação do equipamento de raio-x para inauguração e início dos exames de radiografia.