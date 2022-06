Prefeitura de Goiana segue com trabalho intenso nas áreas afetadas pelas chuvas e com ações assistenciais

Com as fortes chuvas registradas no município de Goiana, a prefeitura disponibilizou três abrigos para acolher famílias que tiveram suas casas atingidas.

As famílias desabrigadas estão distribuídas nos espaços preparados nas escolas municipais Manoel Borba, IV Centenário e Escola Municipal Irmã Marie Armelle.

São mais de 500 famílias recebendo apoio constante. Além disso, esses locais de acolhimento estão recebendo muitas doações de moradores de Goiana, de outros municípios e das fábricas instaladas na nossa região.

As equipes continuam nas ruas realizando ações para reduzir os estragos. A força-tarefa estava concentrada ontem, na comunidade do Baldo do Rio, Impoeira, Curtume e Vila Operária onde as equipes da Secretaria de Serviços Públicos começaram os trabalhos de limpeza e remoção de materiais, com auxílio de caminhão pipa, retroescavadeira e caminhão caçamba para lavar as ruas, retirando a lama, sujeira e entulhos. As famílias ainda estão sendo orientadas e cadastradas em programas sociais do munícipio.

Nos distritos não houve registros graves de ocorrências por conta das chuvas, mas também estão sendo monitorados a todo momento.

As unidades de saúde estão funcionando normalmente e as aulas da rede municipal de ensino ficam suspensas enquanto Goiana estiver em situação de emergência.

A partir de hoje, as doações como alimentos, roupas, cobertores e produtos de higiene pessoal se concentram em um único local: a quadra municipal do Ginásio de Esportes Tancredo Neves, na Travessa Manoel Carlos de Mendonça, na sede, por questões logísticas.