Prefeitura de Goiana suspende aulas na rede municipal até 28 de fevereiro

O prefeito de Goiana, Eduardo Honório suspendeu, nessa segunda-feira (01), por meio do decreto n.° 010/2021, as aulas presenciais da rede municipal de ensino, de 01 a 28 de fevereiro desse ano.

As atividades deverão ser retomadas a partir de março de 2021, através do sistema de ensino híbrido, regulamentado pela Secretaria Municipal de Educação e Inovação.

Pelo decreto, só ficam autorizadas as aulas do ensino fundamental e médio na rede estadual e nas escolas da rede privada, bem como as aulas presenciais de cursos técnicos de nível médio, observados os protocolos sanitários e demais determinações constantes no Protocolo Setorial.