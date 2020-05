Prefeitura de João Alfredo intensifica melhorias na iluminação pública

A iluminação pública é essencial para a população. E diante da responsabilidade das administrações municipais com a prestação do serviço, a Prefeitura Municipal de João Alfredo (PMJA) segue com a equipe de manutenção da rede elétrica e reposição de lâmpadas nos bairros e comunidades rurais atendendo aos chamados. Há vários meses as ações foram intensificadas para melhorar a qualidade do parque de iluminação.

Neste início de mês, novos materiais utilizados na manutenção e reposição chegaram ao município. Os moradores também colaboraram diretamente com o trabalho através do chamado. Por meio de mensagens via WhatsApp é possível informar o nome da rua, avenida ou sítio que precisa de reposição de lâmpadas. A equipe faz o registro e insere na lista de atividades diárias. O contato é o (81) 9 8494 5685. (Imprensa PMJA)

Fonte: Blog do Dimas Santos

Foto: Reprodução