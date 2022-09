Prefeitura de João Alfredo lança campanha publicitária da festa de 87 anos de Emancipação Política em outdoors

Com o intuito de resgatar a força da festividade de aniversário da cidade, a Prefeitura de João Alfredo está promovendo a 2ª edição do Mostra Tua Arte João Alfredo

Em outubro, João Alfredo voltará a ter um grande evento para comemorar o aniversário da cidade. Uma mega estrutura será montada na Avenida Presidente Kennedy – conhecida como Rua da Fábrica -, para receber o público local e de todo o Estado.

Com uma boa repercussão na mídia pernambucana, a Prefeitura de João Alfredo lançou uma campanha publicitária em outdoors – localizados às margens das rodovias PE-90 e PE-88.

A festa contará com atrações de peso nacional, com destaque para Joelma, Zezo, Jonas Esticado, Priscila Senna, Luan Estilizado, Mara Pavanelly, Toca do Valle e Fulô de Mandacaru.

O Mostra Tua Arte João Alfredo acontecerá entre os dias 6 e 12 de outubro. Além dos artistas renomados, a semana de festa será marcada por atrações para todos os gostos. Tem apresentações de artistas locais e de grupos religiosos e o famoso Moto Fest da Cidade, além do Desfile Cívico de Emancipação.

Um dos ápices da festividade e que detém maior tradição é a feira de artesanato. Com o título de ser uma das maiores do Estado, os artistas locais poderão expor seus trabalhos. Tem para todos os gostos – artesanatos, bordados, pinturas e muito mais.

O Secretário de Governo de João Alfredo, Fellype Martins, destacou a grande festividade, “Estava no plano de governo do prefeito Zé Martins resgatar a força das festividades de João Alfredo. A nossa cidade perdeu o protagonismo de eventos culturais nos últimos anos para cidades da região. Mas graças a Deus e ao povo, em nossa gestão, já fizemos o melhor São João e agora iremos fazer a maior festa de Emancipação da história de João Alfredo e também o maior evento público do ano na região. Vale destacar que tudo está sendo montado com muito esforço e recursos próprios, não tivemos ajuda alguma dos órgãos do Governo do Estado”, pontuou