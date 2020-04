Prefeitura de Limoeiro fechará praças e comprará máscaras caseiras

Com o aumento dos casos confirmados do novo coronavírus no Estado, inclusive com seis notificados em municípios que integram a área da II Gerência Regional de Saúde (Geres), o prefeito de Limoeiro, João Luís, decidiu fechar as praças e academias municipais, além de intensificar a fiscalização nos espaços públicos. “Não podemos ficar inertes a um quadro que se agrava a cada dia. Infelizmente, ainda tem pessoas que insistem em querer ficar nas ruas e praças”, disse o gestor em contato com a reportagem da Rádio Jornal Limoeiro.

Por meio das secretarias de Saúde e de Indústria e Comércio, a prefeitura realizará a compra de máscaras caseiras de tecido duplo e reutilizável. Segundo João, costureiras e confecções instaladas no município terão prioridade. As máscaras devem atender alguns critérios e os fabricantes interessados na comercialização podem apresentar o produto na Secretaria de Saúde. Ainda segundo o prefeito, os equipamentos serão distribuídos com a população. Deverão ser adquiridas entre 30 e 40 mil máscaras.

Cadastro – Sobre o cadastramento para o recebimento das cestas básicas, a distribuição deverá ocorrer nesta quinta (9). Com o apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal, as entregas serão realizadas nas sedes das secretarias de Desenvolvimento Social e de Indústria e Comércio, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e na Associação Comercial e Industrial de Limoeiro (ACIL). O prefeito disse ainda que, do total de cadastros feitos (mais de mil), 15 apresentaram CPF cancelado, 40 pessoas moram em outros municípios, dezenas têm carteira assinada e mais de 200 já recebem do programa Bolsa Família. Esses não serão contemplados.

Fonte: Blog do Agreste

Foto: Reprodução