Prefeitura de Machados realiza a maior girândola rasteira do mundo

A Prefeitura de Machados, localizada no Agreste Setentrional de Pernambuco, realiza no dia 29 de junho, na comemoração festiva de São Pedro, a Maior Girândola Rasteira do Mundo. O percurso do evento tem início às 08:00 horas na Avenida Manoel Pedro de Aguiar, finalizando na Avenida João Pessoa Guerra.

Ao chegar no centro da cidade, a Girândola Rasteira se encontra com um grupo de Bacamarteiros integrantes da Associação dos Bacamarteiros que, com seus bacamartes, iniciam um grande show com tiros de pólvora e fogos de artifícios.

A Girândola Rasteira é um show de tiros, em que um simples traço de pólvora no chão intercalado com bombas e surpresas (pequenas bombas), estouram e dão o ápice festivo, marcando a cultura da cidade e de seu povo.

A Prefeitura de Machados busca levar a cultura nordestina a todos os cantos do município, gerando pontos de forró no interior, proporcionando a cada final de semana eventos nas principais vilas e pátio de eventos, além de agregar valores econômicos em cada festa para os comerciantes locais, incentivando ainda o crescimento econômico de toda a cidade.

O município de Machados vem se tornando referência em eventos culturais na região, tendo em vista sua localização e seu porte. Após as festividades juninas, a cidade realiza, já no mês de julho, a Cavalgada dos Amigos, evento em que se faz um percurso pela zona rural do município em direção ao Pátio de Eventos no centro da cidade, finalizando com um grande show que conta com artistas locais, tornando Machados uma cidade acolhedora para as famílias que gostam de grandes eventos públicos, atraindo desta feita cada vez mais turistas dos mais variados lugares.

PROGRAMAÇÃO SÃO PEDRO – 29 DE JUNHO

8h – Início da Maior Girândola Rasteira do Mundo

Início: Avenida Manoel Pedro de Aguiar

11h – Apresentação dos Bacamarteiros

Local: João do Bar

12h – Show do cantor Danilo Basílio

Local: João do Bar

16h – Apresentação de Anderson Cirandeiro

Local: Pátio de Eventos – Centro

16h30min – Ciranda com o grupo da 3ª Idade

Local: Pátio de Eventos – Centro

18h – Apresentação de Quadrilhas Juninas

Local: Pátio de Eventos – Centro

19h – Banda Arreio de Ouro

Local: Pátio de Eventos – Centro

21h – Apresentação Zé Cantor

Local: Pátio de Eventos – Centro



FEIRA DE ARTESANATO, AGRICULTURA E CULINÁRIA

A Feira de Artesanato, Agricultura e Culinária do município de Machados, agreste setentrional de Pernambuco, será realizada durante os dias 23 a 29 de junho, em frente ao Mercado Multicultural, na Praça São Sebastião, das 18h às 21h. A feira é promovida pela Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude em parceria com a Sala do Empreendedor e o SEBRAE.

A iniciativa irá expor e comercializar produtos com foco na Monocultura da Banana, principal atividade de subsistência de Machados. O cultivo desse fruto ocupa parte significativa do território do município, colocando-o entre os maiores produtores de banana do Brasil, ganhando o apelido de “Capital da Banana”. Conhece-se mais de 30 variedades de banana, sendo as mais conhecidas: prata, nanica, comum, comprida, maçã, caixão, pacovan, etc. Da bananeira tudo é aproveitado: raiz, pseudocaule, folhas, pseudofruto e o coração.

Há a incorporação da cultura da banana em seu artesanato, que aparece em bordados, pinturas, atividades com as palhas da bananeira, além disso, em relação à questão do social, o artesanato desenvolvido com a fibra da bananeira também é visto em Machados como fonte de renda, uma vez que o objetivo do artesão é adquirir conhecimento sobre empreendedorismo, administração e conceito de marca. O artesanato em Machados é diversificado em seus produtos confeccionados pelos artesãos locais. O principal artesanato é feito com a palha da banana, como cestos, caixas, quadros, porta joias, entre outros.

A sustentabilidade é uma grande característica do artesanato de Machados, pois, a palha da banana utilizada é descartada naturalmente pela bananeira. Outros tipos de artesanato como crochê, bordado, fuxico, entre outros, são produzidos na cidade por artesãos com o intuito de promover renda extra as famílias, que também são comercializados na feira livre da cidade.