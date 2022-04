Prefeitura de Nazaré da Mata divulga programação em homenagem ao Dia do Trabalhador

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, 1 de maio, o município de Nazaré da Mata vai realizar uma série de atividades alusivas a data.

A programação festiva inicia às 7hs com a Celebração Eucarística na Igreja da Catedral. Em seguida acontece o hasteamento dos pavilhões na Praça da Bandeira e na ocasião haverá o discurso das autoridades.

As celebrações seguem com a apresentação do Tiro de Guerra, às 10hs, e em seguida iniciam as competições esportivas (ciclismo, pedestrianismos e corrida do jerico), além do pau de sebo. O arreamento dos pavilhões está previso para às 18hs.

Na programação está prevista ainda a inauguração da Praça Bom Jesus. Acontece o Culto da 1ª Igreja Batista, às 19hs. As celebrações religiosas contam ainda com a benção da gruta dedicada a Nossa Senhora das Gralas, com o Bispo Diocesano Dom Francisco de Lucena e Padre Pedro, Vigário Paroquial.

São aguardadas as visitas do deputados Estadual, Antônio Moraes e Federal, Augusto Coutinho.