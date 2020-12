Prefeitura de Paudalho anuncia volta as aulas para Fevereiro de 2021

A Secretaria Municipal de Educação de Paudalho divulgou o calendário de matrícula e renovação de matrículas para o ano letivo de 2021.

As atividades escolares de 2020 foram suspensas devido a pandemia do covid-19, as aulas retornarão em fevereiro de 2021.

Ao todo serão disponibilizadas 9.891 vagas, sendo 7.781 para veteranos e 2.110 para novos estudantes.

A renovação de matrículas terá início amanhã e prossegue até o dia 18 de dezembro. As inscrições ocorrerão em cada escola do município.