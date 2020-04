Prefeitura de Surubim monta leitos de retaguarda

Na luta contra o coronavírus, a Prefeitura de Surubim montou leitos de retaguarda para atender os pacientes surubinenses que necessitem de atendimento de média complexidade. A montagem dos leitos já está sendo realizada na Policlínica Estefânia Arruda de Farias.

Além dos leitos, houve investimento em equipamentos a exemplo de respirador, desfibrilador, camas hospitalares com colchões, escadas para camas, aspirador cirúrgico, monitor multiparâmetros, tensiômetros, além de medicamentos e insumos.

A recomendação dos que fazem o Governo Municipal de Surubim é de que as pessoas continuem em casa, para que o combate ao coronavírus seja efetivo. “Contamos com o apoio de todos”.

Foto: Reprodução