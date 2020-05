Prefeitura de Timbaúba instala tendas em frente à Caixa

A Prefeitura de Timbaúba instalou tendas em frente a Caixa Econômica Federal e a Casa Lotérica da Praça do INSS para abrigar as pessoas que necessitam dos serviços prestados pela agência bancária. Com a pandemia do novo coronavírus, o Governo Federal criou o Auxílio Emergencial para ajudar os trabalhadores que estão sendo prejudicados com a quarentena, com isso, nos últimos dias grandes filas tem se formado em frente a esses locais.

Com o objetivo de evitar aglomerações e organizar as filas, o Governo Municipal já marcou o chão com setas indicativas e instalou tendas para que as pessoas possam aguardar o atendimento protegidas do sol ou da chuva.

A Secretaria Municipal de Saúde informar a população que não é adequado o uso de cadeiras nesses dois locais onde o fluxo de pessoas é intenso, pois o objeto contém superfícies que o coronavírus pode sobreviver e se tornar de fácil contágio.

A Prefeitura de Timbaúba reitera que o isolamento social é o melhor caminho para vencer essa batalha contra a Covid-19, mas “se precisar sair de casa para exercer atividades essenciais ou para adquirir produtos ou ter acesso a serviços essenciais, use a máscara de proteção”.

A cidade apresenta um total de 38 casos notificados, 14 óbitos e 14 pacientes recuperados da Covid 19.