Prefeitura de Timbaúba retifica edital e seleção oferece 617 vagas com salários de até R$ 5.885

A prefeitura de Timbaúba, na Zona da Mata de Pernambuco, retificou um edital lançado em dezembro e reabriu as inscrições para uma seleção simplificada, que passou a contar com 617 vagas e salários de até R$ 5.885. Os cargos são de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

A Secretaria de Administração do município informou que houve “necessidade de alteração das vagas disponibilizadas, bem como do quantitativo destas e dos valores referentes a remuneração”. Inicialmente, a seleção tinha 685 vagas e salários de até R$ 8,8 mil.

As vagas são para suprir as necessidades das secretarias municipais de Administração, Agricultura, Assistência Social, Educação, Finanças, Governo, Meio ambiente, Obras e Saúde. O edital retificado foi disponibilizado na página do Instituto Darwin, responsável pelo certame.

As inscrições ficam abertas até o dia 27 de fevereiro, exclusivamente na internet. Para os cargos de nível fundamental, a taxa é de R$ 32. Já os candidatos a cargos dos níveis médio e técnico pagam R$ 40. Os cargos de nível superior, por sua vez, têm taxa de inscrição no valor de R$ 60.

Para se inscrever, é preciso preencher o formulário de inscrição, disponível no site da instituição organizadora da seleção, e anexar documentos como identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, quitação eleitoral e serviço militar e documentos de comprovação de formação. Candidatos portadores de deficiência devem anexar documentos que comprovem a condição.

De acordo com o edital da seleção simplificada, disponível na internet, o processo seletivo é feito por meio de uma etapa única, de análise de experiência de títulos.

Confira os cargos disponíveis:

Advogado

Apoio operacional

Assistente Social (20h ou 30h)

Atendente

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de apoio pedagógico para estudantes com deficiência

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de Creche

Auxiliar de Cuidador

Auxiliar de Escrita

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de Saúde Bucal

Auxiliar de Serviços Gerais

Biomédico

Caldeireiro

Condutor do Samu

Copeiro

Coveiro

Cozinheiro

Cuidador

Cuidador em Saúde Resid. Terapêutica

Digitador

Eletricista

Enfermeiro

Entrevistador

Facilitador Social

Farmacêutico

Fiscal de Feira

Fiscal de Obras

Fisioterapeuta Ambul. Reabilitação

Flebotomista

Fonoaudiólogo Ambul. Audiometria

Instrutor de Dança

Maqueiro

Mecânico

Médico Cardiologista

Médico Citopatologista

Médico Clínico Geral

Medico Dermatologista

Médico do Trabalho

Médico Ginecologista

Médico Infectologista

Médico Obstetra alto risco

Médico Ortopedista

Médico Pediatra

Médico Psiquiatra

Médico USG Geral e obstetrícia

Médico USG Ginecologia e Mama

Médico Veterinário

Merendeira

Motorista (categoria CNH A/B, B, C, D ou E)

Motorista (CNH B)

Nutricionista

Nutricionista em Segurança Alimentar

Operador de Máquinas Pesadas

Operador de Sistemas

Orientador de trânsito

Orientador Social

Pedagogo

Pedagogo (SDS)

Pedreiro

Pintor

Professor (várias disciplinas)

Profissional de Educação Física

Psicólogo

Recepcionista

Técnico em Citopatologia

Técnico em Enfermagem

Técnico em Enfermagem Samu

Técnico em Imobilização

Técnico em Laboratório

Técnico em Marketing

Terapeuta Holístico

Terapeuta Ocupacional

Vigia

