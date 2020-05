Prefeitura de Vicência receberá na próxima semana viaturas para Guarda Municipal

A Prefeitura de Vicência receberá na próxima terça-feira (19), cinco viaturas para Guarda Municipal, três desses veículos foram adquiridos através de emenda de bancada destinada pelo deputado Federal Daniel Coelho (Cidadania), atendendo pedido do prefeito Guiga Nunes, que vem trabalhando para diminuir os índices da violência no município.

Segundo o comandante da GCM de Vicência, Rodrigo Avelino, com os novos veículos, os guardas poderão ampliar as rondas na cidade, distritos e zona rural, além do trabalho de escoltar aos ônibus universitários, quando voltar à normalidade das aulas.

Os outros dois veículos foram adquiridos com recursos de emenda do parlamentar do ex-senador Armando Monteiro e do deputado federal Tadeu Alencar. A entrega ocorrerá no Quartel do 7, no Bairro da Várzea, no Recife.