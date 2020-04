Prefeitura de Vicência vai distribuir mais de 30 mil máscaras para os moradores

Como forma de diminuir a proliferação do novo coronavírus no município, a Prefeitura de Vicência, através da Secretaria de Saúde estará distribuindo 32.643 máscaras, para os moradores.

As máscaras serão feitas para cobrir totalmente a boca e o nariz, com uma camada dupla de tecido, como orienta a Organização Mundial de Saúde. O material poderá ser lavado e reutilizado, seguindo as orientações dos especialistas.

A distribuição que deverá começar até o final do mês, será feita através dos Agentes Comunitários de Saúde, equipes dos Postos de Saúde da Família e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Enquanto isso, máscaras estão sendo distribuídas em locais de muita aglomeração, nas filas dos bancos e casa lotérica.

O município de Vicência registrou um caso confirmado da doença.