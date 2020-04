Prefeitura disponibiliza cadeiras, máscaras e sombrinhas para beneficiários do Auxílio Emergencial

Na cidade de Vertente do Lério, Agreste Setentrional de Pernambuco, a espera para o recebimento do Auxílio Emergencial não é sinônimo de desconforto. Além do número de beneficiários ser reduzido, pois sua população total é 7.693 habitantes, a gestão municipal resolveu dar uma “mãozinha”.

A Prefeitura demarcou o chão das ruas onde existem agências bancárias ou casas lotéricas com o intuito de que as pessoas não se aproximassem durante este período de quarentena devido a pandemia do coronavírus.

Segundo informações, foi necessário entender que as pessoas não deixarão de sair de casa para recolher os benefícios do Bolsa Família e Auxílio Emergencial, dadas as proporções da falta de emprego. Diante disso, a alternativa mais viável foi organizar as filas nas imediações das agências.

Além de demarcar os postos fixos, a prefeitura também resolveu disponibilizar máscaras, guarda-sol e cadeiras para as pessoas que aguardam por atendimento.

Fonte: Blog do Bruno Muniz

Foto: Reprodução