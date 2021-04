Prefeitura do Condado anuncia novas doses para vacinação de idosos entre 65 a 69 anos

A Prefeitura do Condado, através da Secretaria de Saúde, informou que recebeu mais 410 novas doses que estão disponíveis para o público para vacinação de idosos com idades entre 65 a 69 anos contra Covid-19.

No número total, 360 doses são do Butantan e as demais 50 unidades são da Astrazeneca. O plano de vacinação do município segue firme para imunizar com rapidez a população condadense.

Para saber mais informações, procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua casa e tire as dúvidas para prevenção e o plano de vacinação do município do Condado.

Com o avanço na vacinação, o Condado segue avançando com o comprometimento da saúde e gestão municipal em imunizar a população. Com isso, a Prefeitura segue pedindo que a população siga as normas sanitárias impostas pelos órgãos de saúde e não deixem de fazer o uso de máscaras, a higienização das mãos, o uso do álcool em gel e o distanciamento social.