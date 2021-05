Prefeitura do Condado realiza entrega de kit com atividades para crianças

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Condado, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) realizou a entrega de um Kit com atividades as crianças, que serão utilizados para as atividades remotas neste período de isolamento social, devido a pandemia do novo coronavírus.

As atividades propostas neste material didático são artísticas, culturais, de lazer, esportivas, entre outras. Os materiais serão de acordo com a faixa etária dos usuários e sob a orientação e estímulo dos educadores sociais.

Mais um recurso desenvolvido para atender as necessidades socioassistenciais para acompanhamento dessas crianças que estão estudando de maneira remota e precisa de estímulos para seguir aprendendo.