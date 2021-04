Prefeitura do Condado realiza mais uma ação de desinfecção em combate à proliferação da Covid-19

A Prefeitura Municipal do Condado, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando o procedimento em diversos locais que reforçam a sanitização dos espaços públicos do município.

Com o objetivo de minimizar o risco de contaminação pelo novo coronavírus, a prefeitura segue fazendo a limpeza da cidade, buscando minimizar a proliferação do vírus.

Além de conscientizar as pessoas para que não deixem de fazer as medidas sanitárias pedidas pelos órgãos de saúde como: o uso de máscaras, a higienização das mãos, o uso do álcool em gel e o distanciamento social.

A Prefeitura registrou a ação nas redes sociais.