Prefeitura do Paudalho cria Comitê de Enfrentamento da Crise-Coronavírus

A Prefeitura do Paudalho criou o Comitê de Enfrentamento da Crise-Coronavírus (CECC). De acordo com o Decreto Municipal Número 122, divulgado na última terça-feira (17), a delegação tem objetivo de acompanhar as ações de combate à epidemia, bem como adotar medidas que se fazem necessárias no âmbito do município de Paudalho.

O Comitê é composto pelo Gabinete do Prefeito, Secretaria de Saúde, Procuradoria, Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Guarda Civil, Defesa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Agrário e ainda a Comissão Permanente de Licitação e a Gerência de Comunicação.

O decreto aponta algumas medidas, entre elas: a suspensão de eventos com presença igual ou superior a 500 pessoas, a suspensão das aulas (Rede Pública e Particular) a partir da quarta-feira, dia 18 de março, entre outros pontos. Confira o decreto completo aqui e todas as medidas em relação ao enfrentamento da pandemia do coronavírus!Baixar

Secretaria de Saúde adota medidas

Após reunião nesta segunda-feira (16), a Secretaria de Saúde também divulgou algumas medidas que serão adotadas na cidade. Confira a lista:

1- Os atendimentos na UPA 24H Paudalho serão limitados para casos de extrema urgência e emergência. Como forma de evitar a transmissão e a contaminação pelo coronavírus, será restrito o acesso de acompanhantes nas consultas. ⠀⠀⠀⠀

2-Estão temporariamente suspensas as cirurgias eletivas.

3- Não serão realizadas as coletas de exames laboratoriais de rotina, exceto exames para gestantes, urgências e emergências. ⠀⠀

4-Ficam suspensos também os Tratamentos Fora do Domicílio (TFD) de consultas ambulatoriais de especialidades, com exceção para o tratamento de hemodiálise, quimioterapia e outros que requerem cuidados contínuos.⠀⠀⠀⠀

5-De acordo com a resolução do Conselho Federal de Odontologia (CFO) e do Conselho Regional de Odontologia (CRO) serão adiados atendimentos odontológicos que não sejam de emergência e urgência, assim também como a realização de próteses dentárias. ⠀⠀⠀⠀

6-Recomenda-se que trabalhadores, tanto do setor público quanto privado, com idade igual ou superior a 60 anos sejam liberados de seus ofícios, desde que permaneçam em domicílio. ⠀⠀⠀⠀

7-De imediato, mediante o caráter emergencial do coronavírus, serão suspensas as férias para todos os profissionais de saúde. Serão realizados treinamentos para os profissionais dessa área. Se necessário, novos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem vão ser contratados com urgência. ⠀⠀⠀⠀

8-Como já instituído, eventos que tenham grande número de pessoas estão vetados. Também estão suspensas as atividades nas academias da saúde.⠀⠀⠀⠀

9-Serviços públicos e privados devem disponibilizar locais para clientes lavarem as mãos. É de grande importância reforçar a desinfecção dos banheiros desses estabelecimentos e garantir que os mesmos tenham água, sabão e papel toalha. ⠀⠀⠀⠀

10-De acordo com orientação do Governo de Pernambuco, a partir desta quarta-feira (18), estão suspensas as aulas de escolas públicas e privadas em todos os municípios do estado. ⠀⠀⠀⠀

11-Os ônibus de transporte universitário também estarão suspensos