Prefeitura do Paudalho divulga datas para a assinatura dos contratos dos Residenciais Guadalajara I e II

A Prefeitura do Paudalho, através de sua Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social (SEDAS), divulgou as datas para as assinaturas dos contratos das 576 unidades habitacionais dos empreendimentos Residencial Guadalajara I e Residencial Guadalajara II. Os apartamentos fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida, iniciativa que tem organização conjunta com o Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR e com a Caixa Econômica Federal.

Nos dias 23, 24, 25 e 26 de março, os beneficiários do programa deverão comparecer ao Colégio Municipal do Paudalho (CMP), situado no centro da cidade, com seus documentos pessoais, CPF e RG, em mão.

Os atendimentos serão realizados no horário da manhã, das 8h às 12h, e da tarde, das 13h às 16h. Os contemplados que forem casados ou estiverem em uma união estável deverão estar no local acompanhados de seus cônjuges. Diante da pandemia do covid-19, a Prefeitura do Paudalho reforça a necessidade do cumprimento das medidas sanitárias vigentes.

Todos deverão utilizar máscaras durante a ocasião.