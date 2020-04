Prefeitura do Paudalho vai entregar cerca de 120 mil máscaras de tecido para população

O município de Paudalho registrou, ontem (13), a segunda morte de paciente diagnosticado com o novo coronavírus. A vítima é um homem, 69 anos, que tinha diabetes e insuficiência periférica. A primeira morte foi de um homem de 65 anos, que faleceu no último dia 04 de Abril. A cidade contabiliza um total de sete casos de pessoas infectadas com o COVID-19, quatro estão em investigação e 91 pessoas permanecem em isolamento familiar.

Entre as medidas de enfrentamento a doença a Prefeitura do Paudalho, em parceria com a Cooperativa de Costura e Confecção, está produzindo cerca de 120 mil máscaras de tecidos que serão entregues à população da cidade.

O objetivo da ação é de proteger os cidadãos durante o enfrentamento do novo coronavírus. Cada pessoa vai receber duas máscaras. A entrega será realizada pela Secretaria de Saúde da cidade através dos agentes de saúde.

No primeiro momento, 30 mil máscaras serão disponibilizadas. “Nós estamos focados em resguardar o bem-estar da população. Estamos realizando a higienização da cidade e outras tantas ações, mas também queremos pedir que cada cidadão fique em casa. A luta é de todos”, comentou o prefeito do município, Marcelo Gouveia.

A secretaria Municipal de Saúde está publicando diariamente o boletim epidemiológico para o acompanhamento dos casos registrados na cidade e traz uma recomendação para a população: “Pedimos mais uma vez a você que permaneça em casa, evite contatos físicos, aglomeração e sempre higienize as mãos. Cuidando do outro, nós cuidaremos de todos. Ressaltamos que o isolamento social é extremamente necessário”.

Confira os números do município de Paudalho: