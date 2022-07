Prefeitura inicia plantão odontológico 24h na UPA de Goiana

A UPA Deputado Osvaldo Rabelo, em Goiana, conta agora com plantão odontológico 24h, atendendo casos de urgência e emergência para dores intensas, traumas, fraturas e hemorragias. As crianças do município também podem ser atendidas no local, inclusive para casos de retirada de freio lingual e labial, com cirurgias programadas.

“Esse era um serviço que só estava sendo oferecido nos Distritos e a gestão, para melhor atender a população que procura os serviços de saúde no município, ampliou o atendimento para mais perto de quem mora na sede, diminuindo também a fila de espera para cirurgias buco-maxilares.” explica Paula Brito, diretora da UPA.

A prefeitura de Goiana lembra que os atendimentos odontológicos de rotina são realizados nas Unidades Básicas de Saúde como restauração ou extração de dente, raspagem de tártaro e aplicação de flúor. Procedimentos mais complexos, com especialidades, são encaminhados para o CEO.