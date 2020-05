Prefeitura orienta sobre velórios e sepultamentos em João Alfredo

A Prefeitura de João Alfredo tem seguido as orientações técnicas do Ministério da Saúde (MS) e Secretaria Estadual de Saúde (SES) para os sepultamentos realizados nos cemitérios do município. As medidas atendem aos decretos estaduais e federais, além das notas técnicas emitidas pelos setores de Vigilância em Saúde. As casas funerárias da cidade estão orientadas sobre os procedimentos para serviços funerários, assim como os servidores dos cemitérios para os enterros dos corpos.

Com relação aos velórios, as normas determinam que não deverão ocorrer nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Também estão proibidos velórios de pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. Para as demais causas mortis (causa da morte) poderão ocorrer, desde que seja respeitada a orientação de, no máximo, 10 pessoas com distância de dois metros entre elas. Para os sepultamentos, não são permitidas aglomerações, devendo ser presenciado por, no máximo, 10 pessoas, que deverão manter o distanciamento social.

Além dessas recomendações, outras medidas preventivas devem ser respeitadas, tais como: Pessoas mais vulneráveis (crianças, idosos, grávidas e doentes crônicos) não deverão participar; Realizar a higienização das mãos com água e sabão e, na falta, utilizar álcool 70% ao entrar e sair do local de sepultamento; Não deverá haver contato físico entre as pessoas, como apertos de mãos, beijos e abraços, bem como compartilhamento de objetos; Os coveiros deverão usar máscara cirúrgica, protetor facial, luvas de procedimentos, bota impermeável de cano longo e avental descartável.

Unidade mista

A Secretaria Municipal de Saúde providenciou a montagem de um setor exclusivo para pacientes com suspeita ou em tratamento para Covid-19 na Unidade Mista Joana Amélia Cavalcanti. Inicialmente, foram montados seis leitos de retaguarda. Dependendo da necessidade, o número poderá ser ampliado, conforme autorização da II Gerência Regional de Saúde (GERES).

Na ação, a gestão municipal fez a aquisição de dois respiradores pulmonares e dois monitores cardíacos. Também existe uma “Sala Vermelha” com a estrutura de equipamentos necessária, seguindo as normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Dos seis apartamentos reservados, um conta com respirador. Os demais serão mantidos como enfermaria de baixa e média complexidade.

A montagem reservou um leito por apartamento. De acordo com a secretaria de Saúde, a medida garante maior proteção aos pacientes notificados como casos suspeitos, evitando uma aproximação de outro possivelmente positivo e que aguarda o resultado do teste. Todos os apartamentos têm cadeira de repouso (cadeira do papai), cama, oxigênio e equipamentos individuais de proteção para os profissionais de saúde: tensiômetro, oxímetro, estetoscópio.

Foto: Assessoria de Imprensa de João Alfredo