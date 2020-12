Prefeitura suspende festas de final de ano em Carpina

Em virtude dos crescentes números relacionados à Covid19 e no objetivo que tais índices diminuam, a Prefeitura Municipal do Carpina, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, pautada no Decreto Municipal Número 054/2020, faz ciente a todos os munícipes que não acontecerão as tradicionais festas de final de ano.

Estão proibidas as instalações de parques, bares, barracas de roletas, tiro ao alvo e/ou similares, como também de brinquedos infláveis ou de qualquer tipo, em espaços públicos municipais. As proibições seguem até 28 de Fevereiro de 2021.

A decisão foi divulgada através de um Decreto Municipal publicado hoje (07).

Confira o Decreto Municipal: