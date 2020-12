Prefeitura suspende festas de final de ano em Lagoa do Carro

Em virtude dos crescentes números relacionados à Covid19 e no objetivo que esses índices diminuam, o Comitê de Enfrentamento a COVID-19 da Prefeitura de Lagoa do Carro, anunciou a proibição de festas de final de ano, e inclui shows e festas em comemoração ao Natal e Réveillon, realizados em espaços públicos ou privados, como condomínios, clubes, hotéis e estabelecimentos afins, com ou sem cobrança de ingresso.



Seguindo as determinações estão proibidas as instalações de parques, bares, barracas de roletas, tiro ao alvo e/ou similares, como também de brinquedos infláveis ou de qualquer tipo, em espaços públicos municipais.

Casamentos, formaturas e eventos sociais semelhantes são exceções, e poderão ser realizados, desde que cumpram os protocolos.

Confira o Decreto Municipal: