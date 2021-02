Prefeitura vistoria áreas de risco em Goiana

A Prefeitura de Goiana deu início às vistorias em áreas consideradas de risco, sujeitas a possíveis desastres ambientais por conta das chuvas e por causa das ações do próprio homem.

Para isso, foi criada uma força tarefa, envolvendo técnicos da Secretaria de Urbanismo, Obras e Patrimônio Arquitetônico e da Defesa Civil do município.As ações começaram no distrito de Ponta de Pedras.

As equipes também estão dialogando com os moradores com o objetivo de conscientizar sobre a importância de seguirem as recomendações dos técnicos da prefeitura: evitar não destruir ou desmatar a vegetação das encostas, fazer o descarte adequado dos resíduos sólidos, observando os dias de coleta, não fazer cortes nos terrenos de encostas sem licença da prefeitura, e avisar à Secretaria ou à Defesa Civil de Goiana qualquer irregularidade na comunidade para que as medidas sejam tomadas no tempo certo para não colocar em risco a vida das pessoas.