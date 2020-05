Prefeituras na Mata Norte fazem marcações e isolam ruas para organizar filas da Caixa Econômica

A busca pelo auxílio emergencial voltou a gerar filas extensas nas agências da Caixa Econômica, nesta segunda-feira (4), em cidades da Mata Norte. Para evitar o máximo de contato possível entre pessoas as Prefeituras do Carpina, Glória do Goitá, Vicência e Timbaúba adotaram novas medidas. A Caixa ampliou o horário de atendimento em toda a sua rede de agências, que passaram a abrir das 8h às 14h, duas horas mais cedo. A partir desta terça (05), podem sacar o dinheiro depositado na Poupança Social Digital os nascidos até os meses de Novembro e Dezembro.

Na cidade de Carpina, a gestão municipal interditou o largo da Praça de São José, além de pintar marcações no asfalto, indicando o ponto de espera na fila para os usuários do banco. As setas foram fixadas ontem, com uma distância de 1,5m entre elas, garantindo um distanciamento mínimo dos que aguardam. Equipes da Secretaria de Saúde do Carpina distribuíram máscaras para os quem aguardava na fila da Caixa. Os usuários também receberam pulverização das mãos e orientações sobre as medidas de higiene, distanciamento e correto uso das máscaras.

O Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus de Glória do Goitá, isolou a Rua 15 de Novembro, onde fica a Lotérica Glória. O local foi marcado com setas no chão indicando a distancia social entre as pessoas. Outras medidas adotadas foram a recomendação obrigatória do uso de máscaras pelos moradores e na fila da Lotérica onde esta será organizada pelos agentes da vigilância em saúde.

Em Timbaúba, nas proximidades da agência bancária setas sinalizadoras indicam no chão o distanciamento correto entre as pessoas. Essa medida, irá fazer com que as filas fiquem organizadas e atenda as recomendações das autoridades de saúde. Com isso, espera-se diminuir o risco de contágio no local, enquanto durarem as medidas e recomendações do período de pandemia.

A Prefeitura de Vicência interditou a Rua Vigário Rego, no centro da cidade, que passou a funcionar em mão única, sentido Igreja Matriz. A interdição de parte do trânsito tem como objetivo de reduzir aglomerações nas filas da Casa Lotérica. A guarda municipal ficará de prontidão orientando o trânsito e a formação das filas, seguindo o distanciamento social.