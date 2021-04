Presidente da ACS-PE comemora inclusão de Policiais e Bombeiros Militares no grupo prioritário para receber vacina contra covid

O presidente da Associação de Cabos e Soldados de Pernambuco (ACS-PE), Albérisson Carlos, comemorou a inclusão dos profissionais de segurança pública, em especial, Policiais e Bombeiros Militares no grupo de prioridade para receber a vacina contra a covid-19.

Albérisson informou que já havia enviado ofícios ao secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, solicitando a inclusão dos Militares no grupo prioritário para receber a vacina. A principal justificativa para a priorização dos profissionais é o fato deles estarem nas ruas todos os dias, em contatos com as pessoas e propícios a pegar o vírus, mesmo seguindo as recomendações do uso de máscaras e a higienização com álcool em gel.

Em janeiro quando foi feito o primeiro pedido, dois informes técnicos emitidos pelo Ministério da Saúde sobre o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19, publicados em 19/01/2021 e 23/01/2021 respectivamente, indicou os profissionais de segurança pública como público alvo prioritário na campanha de vacinação, levando em consideração critérios de exposição ao vírus e por consequência a infecção.

“Com muita alegria recebemos essa notícia que nossa solicitação foi atendida e os Policiais e Bombeiros Militares irão se imunizar contra a covid-19. Pois, os Militares estão cada vez mais expostos e precisavam mesmo entrar no grupo prioritário para receber a vacina. Todos os dias, nossos guerreiros e guerreiras estão nas ruas, lidando com pessoas e expostos a situações que pessoas que estão com o vírus podem facilmente transmiti-los. Os documentos do Ministério da Saúde só confirmam a importância desse pedido”, avaliou Albérisson.

O presidente da ACS também frisou a demora no atendimento da solicitação e que, inclusive, participou de várias entrevistas para salientar a importância do atendimento da solicitação.

A inclusão foi anunciada nesta quinta-feira (1º), após a chegada de mais 394 mil doses de vacinas contra a Covid-19 a Pernambuco, sendo 362 mil da Coronavac e 32 mil da AstraZeneca/Oxford.

Com esse novo lote, será possível garantir a segunda dose aos idosos com mais de 65 anos em todo o Estado, além de iniciar a vacinação dos profissionais de segurança pública, a partir da inclusão dessa categoria entre os grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Imunização.