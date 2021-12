Presidente da Coaf recebe título de Cidadão de Aliança sexta-feira

A Câmara Municipal de Aliança, por meio do decreto 64/2021, de autoria do vereador André Gonzaga, concederá o título de Cidadão ao presidente da Cooperativa dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (Coaf), Alexandre Andrade Lima. A homenagem é em reconhecimento ao protagonismo empresarial do gestor, que, junto a centenas de outros canavieiros, vem oportunizando o reaquecimento da econômia no município e outros circunvuzinhos através da cadeia produtiva da antiga usina Cruangi em Timbaúba, reaberta pela Coaf desde a safra 2015/16, gerando emprego e renda na Zona da Mata Norte de PE.

A cerimônia da entrega do título será nesta sexta-feira (3), a partir das 19h. “Divido, desde já, essa homenagem com todos os canavieiros que acreditarem e vem fazeram da Coaf o sonho possível e que contribui de forma socioeconômica com parte da população de Aliança e das demais dos municipíos da região”, diz Lima.