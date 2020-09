Preso flagrado com 8 celulares, 4 cabos USB e 7 chips no estômago

Um preso foi flagrado com oito celulares carregados, quatro cabos USB, sete chips e um fio de carregador dentro do corpo, em Sinop, cidade a 505 quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. O preso havia acabado de chegar à Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) e passava por uma inspeção eletrônica quando o scanner corporal revelou a presença dos eletrônicos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, o material estava protegido por bexigas e fita isolante. Aos policiais, o homem confessou que transportava materiais ilícitos que seriam entregues a outros presos da unidade.

Ele não necessitou de atendimento médico e expeliu todo o material sozinho. Depois, foi encaminhado para a ala destinada ao isolamento, como medida de prevenção ao novo coronavírus. A direção da penitenciária registrou a ocorrência disciplinar, para providências administrativas e criminais cabíveis.

Correio Braziliense