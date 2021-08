Pretinhas do Congo e Caboclinho União Sete Flexas de Goiana são oficialmente titulados Patrimônios Vivos de Pernambuco

Os Patrimônios Vivos de Pernambuco eleitos em 2020, foram diplomados em cerimônia transmitida na última terça-feira (17) pelo canal do YouTube da Secretaria de Cultura e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, em celebração ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico.

Para o orgulho da nossa cidade, dentre os Patrimônios Vivos eleitos no ano passado, temos as Pretinhas do Congo, daqui de Goiana, uma representação da Cultura Negra do estado de Pernambuco, desde 1930. A Nação Africana Pretinhas do Congo é símbolo da resistência, através de sua teatralidade, dança e musicalidade.

Já os eleitos desse ano de 2021, foram anunciados na semana passada, com destaque para a agremiação Caboclinho União Sete Flexas de Goiana, fundada em 25 de março de 1991, pelo saudoso Mestre Nelson Ferreira. O Caboclinho União Sete Flexas representou a nossa cultura na Abertura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016.

Na prática, o grupo apresenta os ensinamentos dos caboclos e no carnaval, levam para a passarela o brilho e o esplendor com sua música, dança e fantasias.

Assim como os demais, esses grupos recebem o reconhecimento pela sua contribuição para a preservação e difusão de aspectos da cultura tradicional e do patrimônio cultural estabelecidos em nosso estado.

Veja quem já é considerado Patrimônio Vivo de Pernambuco em Goiana:

1° Banda Musical Curica;

2° Zé do Carmo (In – memoriam);

3° Banda Musical Saboeira;

4° Pretinhas do Congo; e

5° Caboclinho União Sete Flexas.

O objetivo do registro de Patrimônio Vivo de Pernambuco é, por incentivo do governo estadual, dar apoio financeiro aos contemplados para preservar seus saberes e modo de fazer cultura, incentivando-os a transmitir seus conhecimentos.