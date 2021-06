PRF inicia Operação Corpus Christi em Pernambuco hoje

Começa na quarta-feira (02) e segue até o domingo (06), a Operação Corpus Christi 2021 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas BRs que cortam Pernambuco. As ações planejadas pelo órgão buscam reforçar a fiscalização e o policiamento, de modo a preservar a segurança pública e viária.

O Corpus Christi é um evento baseado em tradições católicas realizado na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes. É um feriado cristão marcado por celebrações religiosas e caracterizado por uma maior movimentação de veículos nas rodovias federais, principalmente nas BRs 232 e 101.

De modo a reduzir a violência no trânsito, a PRF irá direcionar a fiscalização para horários e locais de maior registro de acidentes graves nas rodovias federais, que resultaram em feridos ou mortes. A não utilização do cinto de segurança, da cadeirinha e do capacete, as ultrapassagens indevidas, a mistura de bebida e direção, além do uso irregular de motocicletas estarão no foco das abordagens.

O motorista também deve ficar atento às mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que passaram a valer desde o dia 12 de abril deste ano. O transporte de crianças em motocicletas, por exemplo, só poderá ser realizado a partir dos dez anos de idade.

As atividades de combate ao crime irão contar com o apoio do Núcleo de Comando de Operações Especiais e dos Grupos de Motociclistas, Patrulhamento Tático e Operações com Cães da PRF. As ações visam coibir assaltos, receptação de veículo roubado, porte ilegal de arma, uso de documento falso e tráfico de drogas.

Dicas de segurança

Descanse bem antes de iniciar a viagem;

Planeje o percurso antes de sair de casa;

Confira a documentação pessoal e do veículo;

Confie a direção a um motorista experiente;

Verifique se a revisão do veículo está em dia;

Dirija com atenção e responsabilidade;

Em caso de emergência, ligue 191.