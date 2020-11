PRF reforça fiscalização nas rodovias do estado por causa do feriado do Dia de Finados

Devido ao feriado do Dia de Finados, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta sexta-feira (30), uma operação de fiscalização e combate a crimes nas rodovias de Pernambuco. A ação segue até a segunda-feira (2) e conta com atividades voltadas para a segurança viária.

Segundo a PRF, a BR-101, que liga os municípios de Igarassu ao Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e as BRs 232 e 104, que passam pelo Agreste e Sertão do estado, têm maior atenção durante a operação, pois são rodovias que concentram maior histórico de acidentes graves em feriados nos anos anteriores.

“As lombadas estão sendo desligadas na BR-232 no Curado [na Zona Oeste do Recife], a partir das 12h de hoje, e também na PE-60 em Ipojuca [no Litoral Sul do estado], no quilômetro 16”, afirmou Cristiano Mendonça, chefe de comunicação da PRF.

Ainda de acordo com ele, “a previsão é de hoje (30) até a próxima segunda-feira (2) cerca de 65 mil veículos transitem pela PE-09, que é administrada pela Rota do Atlântico”.

O uso correto dos equipamentos obrigatórios de segurança para crianças, como assento de elevação, cadeirinha e bebê conforto é essencial, segundo Cristiano, que alertou que, para o transporte de animais, estes devem estar em um local seguro e fora da parte dianteira do veículo.

“No caso em que o motorista leva um animal no colo, a infração é média. E, no caso de o animal ficar solto no veículo, ele corre o risco de tirar a atenção do motorista, e a infração é considerada leve”, disse.

Dicas de segurança da PRF aos motoristas

Revisar o sistema de freios e de iluminação, o combustível e o óleo do motor.

Descansar antes de pegar a estrada.

Entregar o celular ao passageiro.

Manter uma distância segura de outros carros e só parar no acostamento em situações de emergência

Verificar a documentação pessoal e do veículo.

Redobrar a atenção, respeitar as normas de circulação e manter uma distância segura dos outros veículos.

Em caso de emergência, entrar em contato com a PRF através do telefone 191.



*G1PE